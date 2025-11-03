Ситуация в Покровске: что происходит в городе

Эпицентром боев этой зимой останется Донецкая область, которую россияне согласно очередному "дедлайну", хотят полностью захватить до конца февраля. Сейчас наибольшая угроза нависла над Покровском, где уже продолжаются городские бои.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа".

Ситуация в Покровске ухудшается

Еще в сентябре военные источники издания оценивали ситуацию в Купянске на Харьковщине как более сложную, чем в Покровске. Однако сейчас оценки изменились. Если под Купянском украинским силам удалось стабилизировать фронт, то обстановка вокруг Покровска за последние недели заметно ухудшилась.

Особенно уязвимым является участок возле Зверевого - к юго-западу от города. Именно оттуда еще летом войска 2-й общевойсковой армии РФ начали продвижение в пределы Покровска. Впоследствии оккупанты смогли инфильтроваться в промышленную зону и приблизиться к дороге, ведущей на Павлоград.

По данным источников, в городе может находиться до тысячи российских военных. Железная дорога, проходящая через Покровск, фактически делит его пополам. На OSINT-картах южная часть города уже обозначена как серая зона или под контролем россиян.

Несмотря на это, окружения или "котла" пока нет. Оккупанты осуществляют рейды в центральную, западную и северную части города, ведя контактные бои.

Мирноград в "кармане", украинские войска держат оборону

Дополнительную угрозу представляет одновременное давление противника на Мирноград - город-спутник Покровска. Оба населенных пункта сейчас фактически находятся в "кармане", где логистика затруднена из-за постоянных атак FPV-дронов на пути снабжения.

Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции, в том числе при поддержке подразделений ГУР МО, которые прибыли для усиления обороны.

"Куда это зайдет - прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя. А дальше - разрастание этой проблемы уже на севере Донетчины", - рассуждает один из собеседников издания", - рассказал собеседник РБК-Украина.

Далее под ударом могут оказаться Краматорск и Константиновка

Как отмечают источники издания, в случае успеха в районе Покровска российские войска могут перенести основное давление на Краматорско-Константиновскую агломерацию, усиливая атаки на Лиман, Северск и Константиновку. Параллельно ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.

По оценкам аналитиков, именно Донетчина останется главным направлением наступления России зимой - с целью достичь ощутимого результата к весне 2025 года.