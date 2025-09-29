Угроза для Польши

Как известно, 10 сентября российские дроны массово нарушили воздушное пространство Польши, из-за чего страна подняла в небо истребители, четыре беспилотника сбили.

На следующий день лидеры страны собрались на экстренное заседание, а НАТО активизировала 4 статью, которая предусматривает переговоры представителей членов по решению вопроса угрозы.

Впоследствии Польша активизировала операцию "Восточный страж", в рамках которой развернули союзные военные силы.

После очередных нарушений воздушного пространства в нескольких странах Европы премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что объекты, которые представляют угрозу и входят на территорию страны, будут сбиваться без обсуждений.

В ответ так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если Польша собьет самолеты или другие объекты РФ.

В свою очередь, лидер США Дональд Трамп согласился, что российские самолеты будут сбивать в случае, если они незаконно пересекут границы стран НАТО.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сбивать самолеты РФ будут тогда, когда они начнут атаковать.