Загроза для Польщі

Як відомо, 10 вересня російські дрони масово порушили повітряний простір Польщі, через що країна підняла в небо винищувачі, чотири безпілотники збили.

Наступного дня лідери країни зібрались на екстрене засідання, а НАТО активізувала 4 статтю, яка передбачає переговори представників членів щодо вирішення питання загрози.

Згодом Польща активізувала операцію "Східний вартовий", в рамках якої розгорнули союзні військові сили.

Після чергових порушень повітряного простору в кількох країнах Європи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що об'єкти, які становлять загрозу і входять на територію країни, будуть збиватися без обговорень.

У відповідь так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "воювати на всі гроші", якщо Польща зіб'є літаки або інші об'єкти РФ.

В свою чергу, лідер США Дональд Трамп погодився, що російські літаки будуть збивати у разі, якщо вони незаконно перетнуть кордони країн НАТО.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що збивати літаки РФ будуть тоді, коли вони почнуть атакувати.