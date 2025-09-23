Трамп: страны НАТО должны сбивать российские самолеты в случае вторжения
Страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время встречи с Зеленстким Трамп сделал заявление относительно российских самолетов, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО. По его словам, страны Альянса должны сбивать российские истребители.
Провокации России
19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии возле Таллинна. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ, чтобы выразить протест, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4 - последний раз такая процедура происходила после атаки российских дронов на Польшу 10 сентября.
Москва отрицает любое нарушение.
Между тем в Норвегии сообщили, что Россия в этом году трижды нарушала их воздушное пространство, причем нарушения длились от одной до четырех минут.
Кроме этого вчера в Дании срочно останавливали работу международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве. Также был закрыт аэропорт "Гардермуен", что в Осло, Нидерланды.
Причина - фиксация неизвестных дронов.
Сегодня же в НАТО заявили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ
А вот госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вряд ли кто-то из чиновников стран НАТО говорил о сбивании российских самолетов, если только они не атакуют.
"То, что мы видели, - это ответ НАТО на эти вторжения так, как мы реагируем всегда: когда они входят в ваше воздушное пространство или зону обороны, вы поднимаете силы и перехватываете их. Именно это и делает НАТО, и НАТО будет продолжать это делать", - добавил госсекретарь.