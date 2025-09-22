ua en ru
Туск назвал условия, при которых Польша будет сбивать российские самолеты

Польша, Понедельник 22 сентября 2025 14:28
Туск назвал условия, при которых Польша будет сбивать российские самолеты Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша не будет колебаться в случае нарушения ее воздушного пространства. Объекты, которые представляют угрозу и входят в территорию Польши, будут сбиваться без обсуждений.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Позиция Варшавы и альянса

"Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Однако он отметил, что в менее однозначных случаях требуется дополнительная осторожность.

"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем ясны, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic - но без нарушения, потому что это не наши территориальные воды - вы действительно должны дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", - пояснил премьер-министр.

Поддержка союзников

Туск подчеркнул, что Польша должна быть уверена в поддержке союзников. "Я также должен быть абсолютно уверен... что все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы", - добавил он.

По словам премьера, совместные действия стран НАТО являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации. Польша рассчитывает, что альянс будет действовать единой позицией в ответ на провокации Москвы.

Нарушения воздушного пространства

Эстония сообщила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями 19 сентября. В Таллинне заявили, что это усиливает тревогу среди стран НАТО и демонстрирует проверку готовности альянса.

Совет Безопасности ООН 22 сентября соберется для обсуждения инцидента.

Провокации со стороны России

Польша зафиксировала проникновение более 20 российских дронов в свое воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября. Впервые истребители НАТО сбили четыре дрона. До этого польские военные лишь наблюдали за российскими дронами и ракетами ожидая, что они снова залетят в Украину, где и взорвутся.

Кроме того, два российских истребителя нарушили зону безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Варшава рассматривает эти действия как последовательные провокации со стороны России. Они создают угрозу не только для самой Польши, но и для всего восточного фланга НАТО.

