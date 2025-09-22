Туск назвал условия, при которых Польша будет сбивать российские самолеты

Польша не будет колебаться в случае нарушения ее воздушного пространства. Объекты, которые представляют угрозу и входят в территорию Польши, будут сбиваться без обсуждений.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Позиция Варшавы и альянса

"Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Однако он отметил, что в менее однозначных случаях требуется дополнительная осторожность.

"Когда мы имеем дело с ситуациями, которые не совсем ясны, такими как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic - но без нарушения, потому что это не наши территориальные воды - вы действительно должны дважды подумать, прежде чем принимать решения, которые могут спровоцировать очень острую фазу конфликта", - пояснил премьер-министр.

Поддержка союзников

Туск подчеркнул, что Польша должна быть уверена в поддержке союзников. "Я также должен быть абсолютно уверен... что все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы", - добавил он.

По словам премьера, совместные действия стран НАТО являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации. Польша рассчитывает, что альянс будет действовать единой позицией в ответ на провокации Москвы.