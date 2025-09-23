Будут ли страны НАТО сбивать российские самолеты-нарушители: что говорит Рубио

Страны НАТО планируют уничтожать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS News.

Госсекретаря спросили, готовы ли США участвовать в уничтожении российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Североатлантического альянса.

Рубио утверждает, что вряд ли кто-то из чиновников стран НАТО говорил о сбитии российских самолетов, если только они не атакуют.

"То, что мы видели, - это ответ НАТО на эти вторжения так, как мы реагируем всегда: когда они входят в ваше воздушное пространство или зону обороны, вы поднимаете силы и перехватываете их. Именно это и делает НАТО, и НАТО будет продолжать это делать", - добавил госсекретарь.

Он также напомнил, что на заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц дал понять, что США будут работать с союзниками, чтобы защищать "каждый дюйм" стран Альянса.