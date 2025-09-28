Лукашенко пригрозил "войной на все деньги" с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если Польша собьет самолеты или другие объекты РФ.

В частности, один из прокремлевских журналистов спросил "главу" Беларуси, как он относится к тому, что в НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты. Исходя из ответа Лукашенко, он, вероятно, сомневается в реальности такого сценария.

"Что, они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее? Допустим, Беловежская пущь, туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в НАТО переживают и "пугают нас" нападением на страну Альянса, а это значит, что "они будут защищаться" и чуть ли "не на нас нападать".

Упоминая Польшу Лукашенко сказал, что поляки могут что угодно говорить, однако польский народ не глупый и не позволит правительству "разбойничать". В то же время он пригрозил войной "на все деньги".

"(У меня есть - ред.) надежда и вера в польский народ. Они им (властям - ред.) не дадут их амбициям разгуляться. То, что они заявили, будут сбивать, ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется... тогда воевать на все деньги... Это надо? Нет", - пригрозил самопровозглашенный президент.

Он считает, что в Польше нужны сегодня громкие заявления, чтобы "утихомирить" какую-то часть общества. Но добавил, что действовать подобным образом нельзя.

"Надо успокоится, сотрудничать, дружить. И помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - говорит Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент упомянул, что Беларусь якобы предупредила поляков, когда на территорию Польши летели дроны, и что Минск их даже сбивал.

"Так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - резюмировал он.