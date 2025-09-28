ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лукашенко пригрозил "войной на все деньги" с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ

Воскресенье 28 сентября 2025 16:42
UA EN RU
Лукашенко пригрозил "войной на все деньги" с Польшей из-за планов сбивать объекты РФ Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "воевать на все деньги", если Польша собьет самолеты или другие объекты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Пул первого".

В частности, один из прокремлевских журналистов спросил "главу" Беларуси, как он относится к тому, что в НАТО обсуждают возможность сбивать российские самолеты. Исходя из ответа Лукашенко, он, вероятно, сомневается в реальности такого сценария.

"Что, они собьют на нашей территории летательные аппараты, самолеты, вертолеты и так далее? Допустим, Беловежская пущь, туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в НАТО переживают и "пугают нас" нападением на страну Альянса, а это значит, что "они будут защищаться" и чуть ли "не на нас нападать".

Упоминая Польшу Лукашенко сказал, что поляки могут что угодно говорить, однако польский народ не глупый и не позволит правительству "разбойничать". В то же время он пригрозил войной "на все деньги".

"(У меня есть - ред.) надежда и вера в польский народ. Они им (властям - ред.) не дадут их амбициям разгуляться. То, что они заявили, будут сбивать, ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется... тогда воевать на все деньги... Это надо? Нет", - пригрозил самопровозглашенный президент.

Он считает, что в Польше нужны сегодня громкие заявления, чтобы "утихомирить" какую-то часть общества. Но добавил, что действовать подобным образом нельзя.

"Надо успокоится, сотрудничать, дружить. И помогать, особенно тем, кто живет по другую сторону границы, помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - говорит Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент упомянул, что Беларусь якобы предупредила поляков, когда на территорию Польши летели дроны, и что Минск их даже сбивал.

"Так они что, за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление, глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - резюмировал он.

Напомним, неделю назад премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что объекты, которые представляют угрозу и входят в территорию Польши, будут сбиваться без обсуждений.

"Мы примем решение сбить летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко НАТО Российская Федерация Беларусь Польша
Новости
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Массированная атака РФ на Украину: более 70 раненых, в Киеве погибли медсестра и пациент
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"