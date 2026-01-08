Турция назвала условие, при котором отправит свои войска в Украину

Турция готова направить свои войска в Украину в составе миротворческих сил только при условии установления прекращения огня и четкого определения миссии и вклада каждой страны.
Об этом сообщили на брифинге в Министерстве национальной обороны Турции, передает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.
В заявлении отмечается, что в ответ на вопрос о развертывании миротворческих войск в Украине и безопасности Черного моря Турция готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение длительного прекращения огня в российско-украинской войне.
"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определены миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Минобороны.
Также было указано, что Турция возглавляет военное планирование, направленное на поддержание безопасности и стабильности в Черном море и обеспечение безопасности судоходства после достижения прекращения огня.
"В соответствии с принципом региональной ответственности, Турция выполнила и будет продолжать выполнять Конвенцию пролива Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и без компромиссов", - говорится в заявлении.
После встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях относительно возможного развертывания сил на украинской территории.
Позиции других государств остаются разными.
Германия заявила о готовности присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня, но без обязательств по направлению своих военных в Украину.
Канада допускает размещение своих войск в случае заключения мирного соглашения, при этом премьер-министр Марк Карни отметил, что первоначальным вкладом Оттавы в гарантии безопасности может стать обучение украинских военных.
Бельгия также заявила о готовности внести свой вклад в обеспечение мира в Украине после завершения войны.
В то же время Италия исключила возможность размещения своих военных на украинской территории в рамках гарантий безопасности.
Румыния, в свою очередь, сообщила, что не будет направлять войска в Украину, но готова усилить свое участие в гарантиях безопасности путем укрепления безопасности в Черном море.
Тем временем США не подписали совместный документ с Украиной и ЕС по миротворческим силам.