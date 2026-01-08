Турция назвала условие, при котором отправит свои войска в Украину

В заявлении отмечается, что в ответ на вопрос о развертывании миротворческих войск в Украине и безопасности Черного моря Турция готова внести свой вклад в любую конструктивную инициативу, направленную на достижение длительного прекращения огня в российско-украинской войне.

"Для того, чтобы Турция могла отправить войска в Украину в составе миротворческих сил, сначала должно быть установлено прекращение огня, а затем четко определены миссия и объем вклада каждой страны", - заявили в Минобороны.

Также было указано, что Турция возглавляет военное планирование, направленное на поддержание безопасности и стабильности в Черном море и обеспечение безопасности судоходства после достижения прекращения огня.

"В соответствии с принципом региональной ответственности, Турция выполнила и будет продолжать выполнять Конвенцию пролива Монтре, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, тщательно, ответственно, беспристрастно и без компромиссов", - говорится в заявлении.