Германия может отправить контингент в соседние с Украиной страны НАТО, - Мерц

Германия после прекращения огня в Украине может отправить в соседние с ней страны НАТО свой военный контингент.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц заверил, что Германия продолжит делать свой взнос - политический, финансовый и военный - в помощь Украине.

"Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия", - сказал он.

Канцлер обратил внимание, что формат и объем немецкого взноса в гарантии безопасности Украины должны утверждать немецкое правительство и Бундестаг после того, как будут установлены все указанные условия.

"От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем", - подчеркнул Мерц.

Глава немецкого правительства уточнил, что пока что весь пакет гарантий безопасности согласован не был, хоть и существуют очень конкретные предложения.

По его словам, в рамках гарантий безопасности необходимо совмещение двух подходов - размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной странах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России.

"Речь идет не только о военной поддержке Украины. Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали", - сказал Мерц.