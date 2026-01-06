ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия может отправить контингент в соседние с Украиной страны НАТО, - Мерц

Париж, Вторник 06 января 2026 21:42
UA EN RU
Германия может отправить контингент в соседние с Украиной страны НАТО, - Мерц Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия после прекращения огня в Украине может отправить в соседние с ней страны НАТО свой военный контингент.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц заверил, что Германия продолжит делать свой взнос - политический, финансовый и военный - в помощь Украине.

"Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия", - сказал он.

Канцлер обратил внимание, что формат и объем немецкого взноса в гарантии безопасности Украины должны утверждать немецкое правительство и Бундестаг после того, как будут установлены все указанные условия.

"От себя и от имени Федерального правительства хочу сказать: мы принципиально ничего не исключаем", - подчеркнул Мерц.

Глава немецкого правительства уточнил, что пока что весь пакет гарантий безопасности согласован не был, хоть и существуют очень конкретные предложения.

По его словам, в рамках гарантий безопасности необходимо совмещение двух подходов - размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной странах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России.

"Речь идет не только о военной поддержке Украины. Речь идет о военной поддержке мира и свобод во всей Европе. Речь идет о длительном сохранении политического порядка мира и свободы на всем европейском континенте. Мы его всегда защищали", - сказал Мерц.

Отправка войск в Украину

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц уклонялся от ответа на вопрос о том, готов ли он отправить контингент в Украину для обеспечения режима прекращения огня.

При этом некоторые немецкие политики уже открыто заявили о том, что Берлин должен пойти на такой шаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Британия и Франция договорились о создании военных хабов по всей Украине, - Стармер
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка