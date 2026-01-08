Туреччина назвала умову, за якої відправить свої війська в Україну

Туреччина готова направити свої війська до України у складі миротворчих сил лише за умови встановлення припинення вогню та чіткого визначення місії й внеску кожної країни.
Про це повідомили на брифінгу в Міністерстві національної оборони Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.
У заяві зазначається, що у відповідь на запитання щодо розгортання миротворчих військ в Україні та безпеки Чорного моря Туреччина готова зробити свій внесок у будь-яку конструктивну ініціативу, спрямовану на досягнення тривалого припинення вогню у російсько-українській війні.
"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", - заявили в Міноборони.
Також було вказано, що Туреччина очолює військове планування, спрямоване на підтримку безпеки та стабільності в Чорному морі та забезпечення безпеки судноплавства після досягнення припинення вогню.
"Відповідно до принципу регіональної відповідальності, Туреччина виконала та продовжуватиме виконувати Конвенцію протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має велике значення для безпеки регіону, ретельно, відповідально, неупереджено та без компромісів", - йдеться у заяві.
Після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня Україна, Велика Британія та Франція підписали декларацію про наміри щодо можливого розгортання сил на українській території.
Позиції інших держав залишаються різними.
Німеччина заявила про готовність долучитися до забезпечення можливого режиму припинення вогню, але без зобов’язань щодо направлення своїх військових в Україну.
Канада допускає розміщення своїх військ у разі укладення мирної угоди, при цьому прем’єр-міністр Марк Карні зазначив, що початковим внеском Оттави у гарантії безпеки може стати навчання українських військових.
Бельгія також заявила про готовність зробити свій внесок у забезпечення миру в Україні після завершення війни.
Водночас Італія виключила можливість розміщення своїх військових на українській території в межах гарантій безпеки.
Румунія, зі свого боку, повідомила, що не направлятиме війська в Україну, але готова посилити свою участь у гарантіях безпеки через зміцнення безпеки в Чорному морі.
Тим часом США не підписали спільний документ з Україною та ЄС щодо миротворчих сил.