Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию

В Париже создана координационная группа, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между странами коалиции добровольцев, Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже.

По его словам, новый механизм позволит полностью интегрировать привлеченные вооруженные силы и обеспечить согласованные действия на оперативном уровне. Координационная группа будет работать во взаимодействии со штабом коалиции, который уже функционирует в Париже.

Макрон отметил, что в рамках коалиции, опираясь на наработки последних месяцев, был усилен подход к безопасности по двум ключевым направлениям.

Первое из них - создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня. Руководящую роль в этом процессе будут играть США, при участии ряда государств, которые выразили готовность присоединиться.

Второе направление касается долгосрочной поддержки Украины, прежде всего ее Вооруженных сил, которые, по словам французского президента, остаются и в дальнейшем будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии.

"Поэтому мы запланировали, на основе формата добровольной армии, 800 000 человек, тренировки, возможности и все средства, чтобы эта армия могла сдержать любую новую агрессию", - заявил он.