Круглосуточный троллинг: Украина эпично ответила на ежедневный абсурд правительства Венгрии

Он рассказал, что украинское министерство "устало реагировать" на заявления Венгрии и придумало, как доносить свою позицию круглосуточно.

"Ежедневно венгерские чиновники делают абсурдные заявления в отношении Украины. Мы устали реагировать на каждое из них и решили опубликовать свою позицию в Интернете в форме радиостанции, доступной круглосуточно. Мы назвали ее "Венгерское радио Украина", - рассказал он.

О чем говорится в эфире

В эфире радиостанции рассказывается о том, что Киев отвергает манипуляции в отношении Украины, которые регулярно позволяют себе венгерский премьер Виктор Орбан и его команда.

Кроме того, осуждаются "последовательные попытки" Орбана втянуть Украину в его внутреннюю политику или избирательную кампанию.

"Украина никогда не желала и не желает зла соседней Венгрии. Мы просим всех венгров не доверять токсичной антиукраинской пропаганде, которая ежедневно звучит из уст чиновников. Мы обречены быть добрыми соседями, членами ЕС и НАТО, а не "русского мира". Спасибо, что слушаете "Венгерское радио Украины", - говорится в трансляции.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.

Члены ЕС возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.