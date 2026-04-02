Круглосуточный троллинг: Украина эпично ответила на ежедневный абсурд правительства Венгрии

Украинский МИД запустил "Венгерское радио Украина", поскольку устал ежедневно реагировать на "абсурдные заявления" Будапешта в отношении Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого.
Он рассказал, что украинское министерство "устало реагировать" на заявления Венгрии и придумало, как доносить свою позицию круглосуточно.
"Ежедневно венгерские чиновники делают абсурдные заявления в отношении Украины. Мы устали реагировать на каждое из них и решили опубликовать свою позицию в Интернете в форме радиостанции, доступной круглосуточно. Мы назвали ее "Венгерское радио Украина", - рассказал он.
В эфире радиостанции рассказывается о том, что Киев отвергает манипуляции в отношении Украины, которые регулярно позволяют себе венгерский премьер Виктор Орбан и его команда.
Кроме того, осуждаются "последовательные попытки" Орбана втянуть Украину в его внутреннюю политику или избирательную кампанию.
"Украина никогда не желала и не желает зла соседней Венгрии. Мы просим всех венгров не доверять токсичной антиукраинской пропаганде, которая ежедневно звучит из уст чиновников. Мы обречены быть добрыми соседями, членами ЕС и НАТО, а не "русского мира". Спасибо, что слушаете "Венгерское радио Украины", - говорится в трансляции.
Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.
Члены ЕС возмущены поведением Орбана. Например, Швеция уже открыто заявила о готовности рассмотреть статью 7 Договора о ЕС - механизм лишения Венгрии права голоса.
Кроме того, президент Евросовета Антониу Кошта назвал поведение венгерского премьера "неприемлемым". Однако несмотря на критику нашлись те, кто выступил в защиту Орбана.
Отметим, недавно Орбан сравнил нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" с свержением коммунистической власти в Венгрии.
Также пророссийского премьера Венгрии неожиданно освистали на митинге в городе Дьер. В ответ Орбан устроил истерику и обвинил присутствующих в "работе на Украину".