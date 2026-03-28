"Украинофилы": Орбан на предвыборном митинге устроил истерику из-за протестов

Пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана неожиданно освистали на митинге в городе Дьер, который традиционно считался оплотом его партии "Фидес". Орбан в ответ впал в истерику и обвинил присутствующих в "работе на Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание HVG .

Еще до начала выступления на центральной площади Дьера собрались сотни активистов оппозиционной партии "Тиса". Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали объяснений относительно коррупции и экономической ситуации в стране.

Ситуация обострилась, когда дорогу протестующим перегородили неизвестные группы мужчин в черной одежде без опознавательных знаков. Лидер оппозиции Петер Мадяр позже назвал их "титушками", которых "Фидес" якобы привез для запугивания граждан. По словам Мадяра, полиции на месте происшествия практически не было, что создавало риск прямых столкновений.

Постоянный свист и выкрики оппозиции помешали премьеру произнести речь в привычном спокойном темпе. Орбан несколько раз переходил на крик, устроив настоящую истерику.

"Вы поддерживаете украинский виз, а не стоите на стороне венгров! Вы хотите украинофильское правительство и хотите отдать деньги венгров Украине!", - заявил он.

Интересно, что город Дьер давно поддерживает "Фидес" и до сих пор был для Орбана и его партии надежной базой. Но последние опросы демонстрируют резкое падение количества "орбанистов" и рост популярности оппозиции - 40,5% за "Фидес" и 36% опрошенных в Дьере за "Тису".