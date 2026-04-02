Цілодобовий тролінг: Україна епічно відповіла на щоденний абсурд уряду Угорщини

Українське МЗС запустило "Угорське радіо Україна", оскільки втомилося щодня реагувати на "абсурдні заяви" Будапешту щодо Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого.
Він розповів, що українське міністерство "втомилося реагувати" на заяви Угорщини і придумало, як доносити свою позицію цілодобово.
"Щодня угорські чиновники роблять абсурдні заяви щодо України. Ми втомилися реагувати на кожну з них і вирішили опублікувати свою позицію в Інтернеті у формі радіостанції, доступної цілодобово. Ми назвали її "Угорське радіо Україна", - розповів він.
В етері радіостанції розповідається про те, що Київ відкидає маніпуляції щодо України, які регулярно дозволяють собі угорський прем'єр Віктор Орбан та його команда.
Крім того, засуджуються "послідовні спроби" Орбана втягнути Україну в його внутрішню політику чи виборчу кампанію.
"Україна ніколи не бажала і не бажає зла сусідній Угорщині. Ми просимо всіх угорців не довіряти токсичній антиукраїнській пропаганді, яка щодня лунає з вуст посадовців. Ми приречені бути добрими сусідами, членами ЄС та НАТО, а не "руського міра". Дякуємо, що слухаєте "Угорське радіо України", - йдеться у трансляції.
Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС. Нещодавно Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти.
Члени ЄС обурені поведінкою Орбана. Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу.
Крім того, президент Євроради Антоніу Кошта назвав поведінку угорського прем'єра "неприйнятною". Проте попри критику знайшлися ті, хто виступив на захист Орбана.
Зазначимо, нещодавно Орбан порівняв нинішній "спротив тиску України та Брюсселя" з поваленням комуністичної влади в Угорщині.
Також проросійського прем’єра Угорщини несподівано освистали на мітингу в місті Дьєр. У відповідь Орбан влаштував істерику та звинуватив присутніх в "роботі на Україну".