Цілодобовий тролінг: Україна епічно відповіла на щоденний абсурд уряду Угорщини

Він розповів, що українське міністерство "втомилося реагувати" на заяви Угорщини і придумало, як доносити свою позицію цілодобово.

"Щодня угорські чиновники роблять абсурдні заяви щодо України. Ми втомилися реагувати на кожну з них і вирішили опублікувати свою позицію в Інтернеті у формі радіостанції, доступної цілодобово. Ми назвали її "Угорське радіо Україна", - розповів він.

Про що йдеться в етері

В етері радіостанції розповідається про те, що Київ відкидає маніпуляції щодо України, які регулярно дозволяють собі угорський прем'єр Віктор Орбан та його команда.

Крім того, засуджуються "послідовні спроби" Орбана втягнути Україну в його внутрішню політику чи виборчу кампанію.

"Україна ніколи не бажала і не бажає зла сусідній Угорщині. Ми просимо всіх угорців не довіряти токсичній антиукраїнській пропаганді, яка щодня лунає з вуст посадовців. Ми приречені бути добрими сусідами, членами ЄС та НАТО, а не "руського міра". Дякуємо, що слухаєте "Угорське радіо України", - йдеться у трансляції.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати надання Україні кредиту від ЄС. Нещодавно Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки Україна не відновить постачання російської нафти.

Члени ЄС обурені поведінкою Орбана. Наприклад, Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС - механізм позбавлення Угорщини права голосу.