Это не меморандум: в МИД прокомментировали российские требования на мирных переговорах

Документы, которые обсуждали украинская и российская делегация в Стамбуле, было бы некорректно называть "меморандумами", как это делают россияне.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после третьего раунда переговоров в Стамбуле, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы считаем, что эти документы не очень корректно называть меморандумами, потому что меморандум - это то, что согласовано двумя сторонами. Это их стратегия. Но мы считаем, что это проекты, предложения, видение", - пояснил Тихий. По его словам, украинский текст меморандума реалистичный и конструктивный. В то же время российский текст меморандума - это ультиматум, там много максималистских требований и заявлений. "Это очень разные по своей природе тексты. И это важно отметить", - подчеркнул спикер МИД.