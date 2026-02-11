ua en ru
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина

Украина, Среда 11 февраля 2026 03:55
UA EN RU
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина Фото: спасатели несколько часов тушили дом в Богодухове (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

Появились кадры с места трагедии в Богодухове, где российский дрон попал в дом, следствием чего стала гибель четырех человек - трех детей в возрасте до двух лет и мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Читайте также: Чрезвычайная ситуация в энергетике: что это значит и какие изменения ждут украинцев

Спасатели обнародовали кадры с места ЧП - на них горящий, уничтоженный полностью частный дом. Но, как известно, спасти четверо жизней не удалось.

Фото: работники ГСЧС сегодня ночью ликвидируют последствия ЧП (ГСЧС Украины)

"Ночью враг снова атаковал ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м", - говорится в пресс-службе ГСЧС.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи.

Трагедия в Богодухове

Напомним, в ночь на 11 февраля в Богодухове снова произошла трагедия и снова с жертвами. В результате атаки российского дрона по частному дому погибли дети: двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

Спасатели достали их тела из-под завалов сегодня ночью. Кроме детей также погиб 34-летний мужчина.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что кроме этих жертв еще два человека пострадали - беременная женщина 35 лет и бабушка, которым более 70 лет.

Отметим, это уже вторая трагедия в Богодухове, которая произошла за последние дни.

В ночь на 9 февраля российские войска совершили атаку на Богодухов - в результате разрушения дома погиб 10-летний мальчик и его мама.

Накануневласти Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за постоянных обстрелов РФ и сложной ситуации в энергетике.

