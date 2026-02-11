Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина

Появились кадры с места трагедии в Богодухове, где российский дрон попал в дом, следствием чего стала гибель четырех человек - трех детей в возрасте до двух лет и мужчины.

Спасатели обнародовали кадры с места ЧП - на них горящий, уничтоженный полностью частный дом. Но, как известно, спасти четверо жизней не удалось. Фото: работники ГСЧС сегодня ночью ликвидируют последствия ЧП (ГСЧС Украины) "Ночью враг снова атаковал ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м", - говорится в пресс-службе ГСЧС. К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи.