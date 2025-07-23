Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией: список
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая сегодня, 23 июля, примет участие в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России в турецком Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров возглавит делегацию.
Также в состав переговорной группы войдут:
- Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса президента (ОП);
- Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- Кислица Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Ковбаса Юрий Михайлович - представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
- Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
- Луговский Олег Васильевич - первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР);
- Острянский Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
- Фомин Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;
- Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
- Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
- Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.
Переговоры Украины и России
После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом, Соединенные Штаты Америки (США) активизировались в вопросе дипломатического урегулирования полномасштабной войны в Украине. Вашингтон провел ряд отдельных встреч с представителями Киева и Москвы во время которых поднимался вопрос безусловного установления режима прекращения огня, что Кремль отверг сразу.
Несмотря на это, Россия и Украина продолжили диалог между собой. Всего уже было проведено два раунда переговоров. 16 мая стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000", который в итоге состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.
Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.
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