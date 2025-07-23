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Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией: список

Среда 23 июля 2025 09:44
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Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией: список Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая сегодня, 23 июля, примет участие в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров возглавит делегацию.

Также в состав переговорной группы войдут:

  • Бевз Александр Александрович - советник руководителя Офиса президента (ОП);
  • Дьяков Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ);
  • Кислица Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Ковбаса Юрий Михайлович - представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ;
  • Луговский Олег Васильевич - первый заместитель председателя Службы внешней разведки (СВР);
  • Острянский Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Поклад Александр Валентинович - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
  • Скибицкий Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Фомин Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба;
  • Шевченко Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  • Шерихов Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ;
  • Шинкарев Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил ВСУ.

Переговоры Украины и России

После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом, Соединенные Штаты Америки (США) активизировались в вопросе дипломатического урегулирования полномасштабной войны в Украине. Вашингтон провел ряд отдельных встреч с представителями Киева и Москвы во время которых поднимался вопрос безусловного установления режима прекращения огня, что Кремль отверг сразу.

Несмотря на это, Россия и Украина продолжили диалог между собой. Всего уже было проведено два раунда переговоров. 16 мая стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000", который в итоге состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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