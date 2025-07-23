Зеленский утвердил состав делегации для третьего раунда переговоров с Россией: список

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая сегодня, 23 июля, примет участие в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями России в турецком Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Переговоры Украины и России

После того как Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом, Соединенные Штаты Америки (США) активизировались в вопросе дипломатического урегулирования полномасштабной войны в Украине. Вашингтон провел ряд отдельных встреч с представителями Киева и Москвы во время которых поднимался вопрос безусловного установления режима прекращения огня, что Кремль отверг сразу.

Несмотря на это, Россия и Украина продолжили диалог между собой. Всего уже было проведено два раунда переговоров. 16 мая стороны договорились о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000", который в итоге состоялся в три этапа с 23 по 25 мая.

Подробнее о том, чего ожидать от третьего раунда переговоров - в комментарии РБК-Украина рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

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