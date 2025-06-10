Зеленский: Россия признала в Стамбуле, что ее "меморандум" - это ультиматум

Российская делегация сама открыто заявила о том, что ее "меморандум" является ультиматумом для Украины. В Москве знают, что Киев не примет таких условий.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью венгерскому изданию Válasz Online .

Глава государства подчеркнул, что украинский меморандум о прекращении огня является основой для прекращения огня. При этом украинская делегация в Стамбуле имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - военнопленные и похищенные дети - или прекращения огня.

"Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наш конституционный вопрос", - обратил внимание Зеленский.

При этом его задача - это вести переговоры о территориях с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент напомнил, что Украина ни при каких обстоятельствах не готова признавать на юридическом уровне оккупированные территории российскими. При этом, если Украине предоставят адекватные гарантии безопасности, то территориальные вопросы можно будет решить дипломатическим путем, а не военным.

"Мы хотим положить конец войне, но для этого нужна воля обеих сторон. Если другая сторона не готова к этому, она всегда что-нибудь придумает. Они даже сказали нашей делегации: мы знаем, что наш меморандум - это ультиматум, и вы его не примете. Таким образом, вопрос не в качестве стамбульского формата, а в том, что делать с ложью россиян", - рассказал Зеленский.

Поэтому, как отметил глава государства, Украине и нужны сильные посредники - в таком случае Россия не сможет отступить от договоренностей.

"Соединенные Штаты в настоящее время не выглядят сильным посредником: русские сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики по отношению к России", - уточнил он.