В Стамбуле завершились переговоры между Украиной и РФ, - источник

В Стамбуле уже завершился третий раунд переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Что известно о переговорах

Сегодня делегация Украины отправилась в Стамбул где прошла третья встреча с представителями РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины - ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.

Также известно, что перед встречей с россиянами украинские представители встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.