В Стамбуле завершились переговоры между Украиной и РФ, - источник
В Стамбуле уже завершился третий раунд переговоров между делегациями Украины и Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Что известно о переговорах
Сегодня делегация Украины отправилась в Стамбул где прошла третья встреча с представителями РФ.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины - ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По данным РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным.
Также известно, что перед встречей с россиянами украинские представители встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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