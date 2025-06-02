Отказ от территорий и нейтралитет: СМИ опубликовали полный текст "меморандума" России

Российская Федерация в своей версии "меморандума" о мире выдвинула Украине ультимативные требования, среди которых отказ от территорий. Даже тех, которые не были оккупированы российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полный текст документа, который опубликовало российское государственное агентство ТАСС .

Так, документ, который российская сторона передала украинской делегации в Стамбуле, включает три раздела с двумя вариантами условий прекращения огня и 31 пункт.

Первый вариант прекращения огня: полный вывод ВСУ из России, а также всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это должно быть осуществлено за 30 дней прекращения огня.

Второй вариант прекращения огня: запрет на передислокацию ВСУ вместе с запретом мобилизации в Украине, объявлением демобилизации и отменой военного положения. Прекращение поставок военной помощи Украине от союзников и исключение присутствия военных третьих стран на украинской территории.

Украина в рамках второго варианта должна пообещать не проводить диверсий против России. Также предполагается создание совместного центра для контроля за прекращением огня и взаимная амнистия политзаключенных и задержанных гражданских лиц.

Кроме того, Украина должна объявить выборы президента и парламента, которые должны состояться не позднее, чем через 100 дней после отмены военного положения. И последний пункт - подписание мирного соглашения.

Это мирное соглашение, по версии россиян, должно предусматривать:

Международное признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма российскими, а также вывод ВСУ со всей территории этих областей.

Нейтралитет Украины, предусматривающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции.

Запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры.

Прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями пункта о нейтралитете.

Подтверждение безъядерного статуса Украины с установлением прямого запрета на ее прием, транзит и размещение.

Установление предельной численности ВСУ и других военных формирований Украины и роспуск украинских "националистических формирований" в составе ВСУ и Нацгвардии.

Обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения и предоставление русскому языку статуса официального.

Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий.

Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной.

Решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами.

Российский меморандум также предусматривает очередность его выполнения. Так, например, сначала должна начаться работа над текстом, затем планируют объявить перемирие на 2-3 дня, чтобы собрать тела погибших. Далее - подписание меморандума с конкретными датами, но прекращение огня на 30 дней начнется только после начала отвода ВСУ.

Следующим пунктом плана россияне определили проведение выборов, после которых они хотят подписать мирное соглашение. А его потом должен утвердить Совбез ООН. И только потом оно, по версии россиян, будет ратифицировано и вступит в силу.