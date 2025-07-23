Це не меморандум: в МЗС прокоментували російські вимоги на мирних переговорах

Документи, які обговорювали українська та російська делегація у Стамбулі, було б некоректно називати "меморандумами", як це роблять росіяни.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після третього раунду переговорів у Стамбулі, передає РБК-Україна із посиланням на пресконференцію.

"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що меморандум - це те, що узгоджено двома сторонами. Це є їхня стратегія. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", - пояснив Тихий. За його словами, український текст меморандуму реалістичний та конструктивний. Водночас російський текст меморандуму - це ультиматум, там багато максималістичних вимог та заяв. "Це дуже різні за своєю природою тексти. І це важливо зазначити", - підкреслив речник МЗС.