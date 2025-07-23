Це не меморандум: в МЗС прокоментували російські вимоги на мирних переговорах
Документи, які обговорювали українська та російська делегація у Стамбулі, було б некоректно називати "меморандумами", як це роблять росіяни.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після третього раунду переговорів у Стамбулі, передає РБК-Україна із посиланням на пресконференцію.
"Ми вважаємо, що ці документи не дуже коректно називати меморандумами, тому що меморандум - це те, що узгоджено двома сторонами. Це є їхня стратегія. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", - пояснив Тихий.
За його словами, український текст меморандуму реалістичний та конструктивний. Водночас російський текст меморандуму - це ультиматум, там багато максималістичних вимог та заяв.
"Це дуже різні за своєю природою тексти. І це важливо зазначити", - підкреслив речник МЗС.
Меморандуми України та Росії
Зазначимо, що Україна та Росія вперше обмінялися меморандумами ще під час минулих раундів переговорів. Тоді Україна передала росіянам свій документ щодо мирних переговорів.
Що включає український меморандум:
- Повне та безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів;
- Обмін усіма полоненими за принципом "усі на усіх";
- Повернення всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей;
- Звільнення всіх цивільних заручників;
- Надання міжнародних гарантій безпеки та залучення партнерів до моніторингу виконання угоди;
- Механізми запобігання новій агресії та відповідальність за порушення домовленостей;
- Визнання територіальної цілісності України та закріплення цього в мирній угоді;
- Зустріч Зеленського і Путіна для остаточного погодження угоди;
- Компенсації, відбудова України, санкції за порушення угоди.
Російська делегація передала українцям свій "меморандум" лише під час другого раунду переговорів. Фактично Кремль висунув Києву вимоги для укладення перемир'я або закінчення війни:
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Визнання Україною так званих "нових територіальних реалій", тобто визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму російськими, виведення ЗСУ з усієї території цих областей;
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Заборону на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України та розміщення там іноземних збройних формувань, військових баз та військової інфраструктури;
- Встановлення статусу нейтралітету для України, з юридичною відмовою від членства в НАТО та інших військових союзах;
- Підтвердження безядерного статусу України із встановленням прямої заборони на її прийом, транзит та розміщення;
- Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії;
- Забезпечення повноти прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення та надання російській мові статусу офіційної.
- Законодавча заборона героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму, розпуск націоналістичних організацій, партій;
- Зняття всіх чинних та відмова від запровадження нових економічних санкцій, заборон та обмежувальних заходів між РФ та Україною;
Керівник російської делегації Володимир Мединський намагався погрожувати українським представникам, коли вони відкинули російський ультиматум. Після цього міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що "меморандум" Росії непридатний для дипломатії.
Третій раунд переговорів
Нагадаємо, що українська делегація 23 липня прибула до Стамбулу та провела там вже третю зустріч з представниками РФ. Делегацію України очолив секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.
Зустріч делегацій відбулася вже ввечері 23 липня. За даними джерел РБК-Україна, переговори між делегаціями тривали близько однієї години. Вдалося домовитися про обмін військовополонених та цивільних між Україною та Росією.
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