Украина и РФ договорились работать над обменом военных, которые более трех лет в плену

Украина и Россия во время переговоров в Стамбуле обсуждали обмен военных, которые находятся в плену более трех лет. Стороны планируют работать над этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрия Ковбасы на пресс-конференции.

По его словам, украинская и российская делегации в контексте обменов пленными договорились работать на том же уровне.

"Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на тех, кто находится в плену уже более трех лет. Российская сторона согласилась работать над этими людьми, чтобы их вернуть", - отметил Ковбаса.

Он рассказал, что в ходе переговоров речь шла и об обмене молодых, раненых и тяжелобольных военнопленных.

Отдельно стороны обсудили возможность санитарного обмена людей, находящихся в тяжелом состоянии.