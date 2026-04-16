Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Это не в интересах США": в Германии объяснили, как война в Иране делает РФ сильнее

20:28 16.04.2026 Чт
2 мин
Что получает Кремль от конфликта на Ближнем Востоке?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара по Ирану (Getty Images)

Победа России в войне в Иране не отвечает интересам Соединенных Штатов. Ее экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Будет ли действовать исключение для нефти РФ и в дальнейшем? Бессент дал четкий ответ

"Это не соответствует нашим интересам и не может соответствовать интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Клингбейль подчеркнул, что российская экономика растет благодаря конфликту на Ближнем Востоке и получает прибыль от ситуации в энергетической сфере.

Завершение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.

Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

Кроме того, сообщалось, что США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательного решения о месте встречи пока не принято.

Отметим, что Иран выдвинул требования о выплате компенсаций в адрес пяти арабских стран, подозревая их в причастности к военной операции США и Израиля, и обвинил их в содействии "агрессии" и нарушении норм международного права.

РБК-Украина писало, что вчера, 15 апреля, Дональд Трамп заявил, что война в Иране уже близка к завершению.

