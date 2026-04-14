США и Иран готовят новый раунд переговоров: названа возможная дата

07:37 14.04.2026 Вт
США и Иран снова за столом: где пройдет встреча и почему первый раунд провалился?
aimg Екатерина Коваль
США и Иран готовят новый раунд переговоров: названа возможная дата Фото: война в Иране началась в конце февраля 2026 года (Getty Images)

США и Иран активно обсуждают проведение нового раунда переговоров по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Дата и место

По данным AP, встреча может состояться уже в четверг, 16 апреля. Место проведения пока окончательно не определено: рассматриваются два варианта - столица Пакистана Исламабад или Женева.

Журналист The Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на источник в Тегеране, также отметил, что переговоры, скорее всего, пройдут в Исламабаде.

Уровень переговоров

По информации СМИ, во встрече, вероятно, не будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию во время первого раунда. Ожидается, что уровень представительства будет ниже.

Предыдущий раунд и ключевые требования

Первые прямые переговоры между США и Ираном состоялись 10-12 апреля в Исламабаде. Они длились около 21 часа, но завершились без достижения соглашения.

США настаивали на полном отказе Ирана от ядерной программы, в частности на 20-летнем моратории на обогащение урана. Иран отверг это предложение, предложив значительно более короткий срок - менее 10 лет. Именно это разногласие стало главным препятствием на пути к договоренностям.

После провала диалога президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива, направив в регион 15 военных кораблей. В ответ на это

Тегеран потребовал выплаты компенсаций от пяти арабских стран, обвинив их в пособничестве агрессии, и пригрозил резким ростом мировых цен на бензин. Спикер парламента Ирана заявил, что вскоре все "с ностальгией будут вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов".

