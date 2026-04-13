Какие "красные линии" очертили США для Ирана: появились подробности требований Трампа

После неудачных переговоров в Пакистане, с которых, по словам вице-президента США Джей Ди Венса "США уехали ни с чем ", выплыли подробности позиции Вашингтона на этих переговорах. Президент США Дональд Трамп очертил свои "красные" линии по основным важным пунктам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Axios Барака Равида .

По словам источника, знакомого с деталями, между сторонами существуют разногласия относительно объема размораживания иранских средств. Кроме того, высокопоставленный американский чиновник перечислил "красные линии" Трампа, которые касается не только открытия Ормузского пролива и обогащения урана.

Еще Штаты хотели бы вывезти весь уже обогащенный уран из Ирана и получить гарантию, что Тегеран не будет заниматься разработкой ядерного оружия в будущем.

Кроме этого Вашингтон требовал от иранской стороны провести демонтаж установок по обогащению урана (большинство из которых было разрушено в результате ударов США и Израиля).

Кроме открытия Ормузского пролива Трамп требовал, чтобы Тегеран перестал требовать выплаты с судов за проход по нему. А ещё среди "красных линий" США было требование о региональном требовании, касательно безопасности и прекращения финансирования террористических организаций