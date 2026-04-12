Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, - Sky News

21:45 12.04.2026 Вс
Какую цель имеет Британия в отношении пролива?
aimg Эдуард Ткач
Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива, - Sky News Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (president.gov.ua)

В Великобритании заявили, что не будут участвовать в блокаде Ормузского проливе, которую анонсировал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране", - сказал изданию представитель британского правительства.

Он добавил, что страна не будет участвовать в американской блокаде пролива, а также заявил, что взимание платы за проход через водный путь является недопустимым.

"Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства", - сообщил источник.

Как известно, сегодня Дональд Трамп заявил, что Британия направляет тральщики, чтобы помочь очистить пролив от морских мин Ирана. По данным Sky News, Лондон уже располагает в этом регионе системами поиска мин.

Провал переговоры и блокада Ормузкого пролива

Напомним, что с 11 на 12 апреля в Пакистане прошли многочасовые переговоры между США и Ираном о прекращении войны. Однако по их итогам вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что стороны так и не достигли сделки.

Уже сегодня днем Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как хорошие. По его словам, стороны согласовали много вопросов, однако отказ Ирана от ядерных амбиций фактически это все перечеркивает.

На этом фоне Трамп заявил, что американский флот начинает блокировку Ормузского пролива. Он подчеркнул, что ни один корабль не сможет как войти, так и выйти.

Соединенные Штаты Америки Великобритания Иран
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
