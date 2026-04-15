Трамп заявил о завершении войны против Ирана, - Fox News
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о завершении военной операции против режима Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram журналистки Fox News Марии Бартиромо.
По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.
"Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: "Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?" Он ответил: "Она закончилась", отметила журналистка Fox News.
Завершение конфликта на Ближнем Востоке
Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.
Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил. После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля.
По его словам, "легко поразить" водоопреснювальні станции и электростанции Ирана. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.
Также сообщалось, что США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательного решения о месте встречи пока не принято.
Отметим, что Иран выдвинул требования о выплате компенсаций в адрес пяти арабских стран, подозревая их в причастности к военной операции США и Израиля, и обвинил их в содействии "агрессии" и нарушении норм международного права.