Деньги за удары: Иран выставил счет соседям за операцию США и Израиля

06:49 14.04.2026 Вт
2 мин
Стал известен список из пяти арабских стран, с которых Иран требует компенсацию
aimg Филипп Бойко
Фото: иранские ракеты (Getty Images)

Иран потребовал выплату компенсаций пяти арабским странам из-за их вероятной роли в военной операции США и Израиля. Тегеран обвиняет соседей в пособничестве "агрессии" и нарушении международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Читайте также: Трамп рассказал, на кого "переключился" после Ирана

Соответствующий документ якобы уже передали генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Из письма постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, копия которого оказалась в распоряжении СМИ, стал известен список этих стран.

Претензии Исламской Республики касаются ключевых игроков региона. Тегеран считает, что эти государства стали плацдармом для вражеских ударов.

В список стран, от которых требуют деньги, попали:

  • Бахрейн (который сейчас председательствует в Совбезе ООН);
  • Саудовская Аравия;
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
  • Катар;
  • Иордания.

Иран настаивает на полном возмещении разрушений после ударов Израиля и США. При этом Тегеран не просто обвиняет соседей в предоставлении территории. Дипломаты говорят о прямом участии в боевых действиях.

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", - говорится в тексте письма.

Амир Саид Иравани объяснил, что эти государства позволили использовать свою инфраструктуру для "незаконных вооруженных нападений". Он утверждает, что цели были гражданскими.

Тегеран конкретизировал свою позицию обвинив эти пять стран в:

  • предоставлении территорий для взлета авиации и пуска ракет;
  • содействии логистике сил США и Израиля.
  • совершении "Акта агрессии" с точки зрения международного права.

Арабские столицы отвергают все обвинения. Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают свою причастность и утверждают, что действовали исключительно в собственных интересах безопасности.

Особенность ситуации еще и в том, что Бахрейн сейчас возглавляет Совет Безопасности ООН. Именно ему придется рассматривать жалобу на самого себя, что создает беспрецедентный дипломатический казус.

Что происходит вокруг Ирана

Морской флот США начал морскую блокаду всех кораблей, выходящих или направляющихся в порты Ирана. Для этого Трамп направил в регион 15 кораблей.

В ответ Тегеран пригрозил Штатам резким ростом цен на бензин. "Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - отметила спикер парламента Ирана.

В то же время администрация Трампа обсуждает возможность проведения нового раунда переговоров с Ираном до завершения действующего перемирия. На данный момент окончательного решения нет.

Пехота не понадобилась. Украинские роботы впервые захватили позицию россиян, - Зеленский
Милан Лелич, руководитель рубрик Политика и Мир. Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта