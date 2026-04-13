США закрывают иранские порты для всего мира: что известно о блокаде
Соединенные Штаты вводят блокаду всех морских судов, которые заходят в иранские порты или выходят из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X (Twitter) Центрального командования США.
Когда и как будет действовать блокада
Согласно прокламации президента США, блокада начнется 13 апреля в 17:00 по киевскому времени.
Силы CENTCOM будут беспристрастно применять ее против судов всех стран, которые будут пытаться зайти в иранские порты или выйти из них, а также в прибрежные зоны Ирана в акваториях Аравийского залива и Оманского залива.
Что не подпадает под блокаду
CENTCOM отмечает, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, которые транзитом проходят через Ормузский пролив в неиранские порты или из них.
Предупреждение для моряков
Перед началом блокады коммерческим морякам предоставят дополнительную информацию через официальное сообщение.
Всем судоходцам рекомендуют следить за оповещениями в каналах "Notice to Mariners" и связываться с военно-морскими силами США на 16-м канале во время работы в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.
Объявлению блокады предшествовали безрезультатные переговоры между США и Ираном. С 11 на 12 апреля в Пакистане прошли многочасовые переговоры, однако стороны так и не достигли соглашения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс констатировал отсутствие договоренностей. Позже Дональд Трамп назвал переговоры "хорошими" и отметил, что стороны согласовали многие вопросы, однако отказ Ирана от ядерных амбиций, по его словам, перечеркивает прогресс.
После этого Трамп объявил, что американский флот начинает блокирование Ормузского пролива, подчеркнув, что ни один корабль не сможет ни войти, ни выйти.
В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в американской блокаде. Такую позицию озвучили в Лондоне, ссылаясь на то, что Великобритания имеет собственные цели относительно пролива и не поддерживает эскалацию.