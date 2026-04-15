Будет ли действовать исключение для нефти РФ и в дальнейшем? Бессент дал четкий ответ

Министерство финансов США ранее предоставило исключение из санкционного режима для российской сырой нефти, действие которого завершилось 11 апреля. Продолжать послабление для агрессора Вашингтон не собирается.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

"Мы не будем продлевать действие общей лицензии на российскую нефть и не будем продлевать действие общей лицензии на иранскую нефть", - подчеркнул он.

Ранее Министерство финансов США временно разрешало продажу российской сырой нефти, застрявшей на танкерах в море из-за сбоев в поставках.

Срок действия предыдущего разрешения на продажу сырья страны-агрессора закончился 11 апреля. Кроме того, 19 апреля завершится действие отдельного разрешения, касающегося иранской нефти и нефтехимической продукции.

Ослабление санкций в отношении нефти РФ

Напомним, 13 марта Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России. Оно позволило стране-агрессору продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на Москву.

Недавно в администрации американского президента Дональда Трампа рассматривали возможность продления специальных исключений для покупки российской нефти, чтобы стабилизировать внутренние цены на топливо в США.