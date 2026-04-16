Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це не в інтересах США": у Німеччині пояснили, як війна в Ірані робить РФ сильнішою

20:28 16.04.2026 Чт
2 хв
Що отримує Кремль від конфлікту на Близькому Сході?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару по Ірану (Getty Images)

Перемога Росії у війні в Ірані не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Її економіка зростає завдяки конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбейль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Чи діятиме виняток для нафти РФ й надалі? Бессент дав чітку відповідь

"Це не відповідає нашим інтересам і не може відповідати інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.

Клінгбейль підкреслив, що російська економіка зростає завдяки конфлікту на Близькому Сході та отримує прибуток від ситуації в енергетичній сфері.

Завершення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, двотижневе перемир’я між США та Іраном, укладене за посередництва Пакистану, виявилося крихким.

Переговори в Ісламабаді про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги – відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів, яка розпочнеться 13 квітня. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

Крім того, повідомлялось, що США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.

Зазначимо, що Іран висунув вимоги про виплату компенсацій на адресу п'яти арабських країн, підозрюючи їх у причетності до військової операції США та Ізраїлю, і звинуватив їх у сприянні "агресії" і порушенні норм міжнародного права.

РБК-Україна писало, що вчора, 15 квітня, Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані вже близька до завершення.

Більше по темі:
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБлизький Схід