"Це не в інтересах США": у Німеччині пояснили, як війна в Ірані робить РФ сильнішою

"Це не відповідає нашим інтересам і не може відповідати інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.

Клінгбейль підкреслив, що російська економіка зростає завдяки конфлікту на Близькому Сході та отримує прибуток від ситуації в енергетичній сфері.

Завершення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, двотижневе перемир’я між США та Іраном, укладене за посередництва Пакистану, виявилося крихким.

Переговори в Ісламабаді про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги – відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів, яка розпочнеться 13 квітня. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

Крім того, повідомлялось, що США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.