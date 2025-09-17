ua en ru
Свитолина вывела Украину в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг: кто следующий соперник

Шэньчжэнь, Среда 17 сентября 2025 16:45
Свитолина вывела Украину в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг: кто следующий соперник Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Лидер украинского тенниса Элина Свитолина одолела первую ракетку Испании Паулу Бадосу и вывела нашу национальную команду в полуфинал Кубка Биллы Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Кубок Билли Джин Кинг, 1/4 финала

Украина - Испания - 2:0

Элина Свитолина - Паула Бадоса - 5:7, 6:2, 7:5

Детали матча

Как и Марта Костюк, в первом поединке матчевого противостояния, Свитолина начала довольно тяжело. И все же она имела отличный шанс завершить непростую первую партию в свою пользу. В десятом гейме, ведя 5:4 на подаче соперницы, украинка не реализовала сетбол. А затем - проиграла три гейма подряд.

Неудача первого сета не выбила украинку из колеи. И во втором - все пошло на удивление легко. Свитолина выиграла два гейма на приеме и успешно завершила все розыгрыши на своей подаче. В итоге - убедительные 6:2 в партии и равновесие по сетам.

В начале третьей, решающей, партии преимущество нашей теннисной примы тоже не вызывало сомнений. Украинка сделала брейк уже на первой подаче соперницы и обеспечила себе комфортное преимущество - 3:0. Впрочем, очень рано поверила в победу и сбилась с ритма. В итоге проиграла свою подачу и позволила испанке сравнять счет - 4:4.

Впрочем, в нервном завершении поединка Свитолина дожала соперницу - 7:5. Сборная Украины, которая впервые участвует в финале Кубка Билли Джин Кинг, вышла в полуфинал - в четверку лучших команд планеты.

