ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шаг к финалу: Костюк принесла Украине первый балл в противостоянии с Италией в Кубке Билли Джин Кинг

Шэньчжэнь, Пятница 19 сентября 2025 13:48
UA EN RU
Шаг к финалу: Костюк принесла Украине первый балл в противостоянии с Италией в Кубке Билли Джин Кинг Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Марта Костюк принесла Украине первый балл в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг против Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Кубок Билли Джин Кинг, полуфинал

Украина - Италия - 1:0

Марта Костюк - Элизабетта Коччаретто - 6:2, 6:3

Шаг к финалу: Костюк принесла Украине первый балл в противостоянии с Италией в Кубке Билли Джин Кинг

Как прошел матч

Украинка сразу продемонстрировала, кто хозяйка на корте, выиграв уже первый гейм на подаче соперницы. Затем она сделала второй брейк и повела - 4:1. В седьмом гейме, также на приеме имела два сет-поинта, однако проиграла. Но довела дело до логического завершения на своих мячах - 6:2.

Вторая партия проходила сложнее. Соперницы брали свои подачи до пятого гейма, когда "традицию" нарушила украинка. Сделав брейк и не отдав сопернице ни одной собственной подачи, она довела партию и матч до победы.

Что дальше

Украина повела в счете в противостоянии с Италией - 1:0.

Следующими на корт выйдут лидеры команд. 13-я ракетка мира Элина Свитолина сыграет против 8-й в рейтинге Жасмин Паолини. Старт поединка назначен на 14:15 по киевскому времени.

Победа Свитолиной выведет Украину в финал. В случае же выигрыша итальянки, все решится в парной встрече, где за Украину заявлены сестры Людмила и Надежда Киченок, а за Италию - Паолини и Сара Эррани.

Где смотреть матчи

Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.

Ранее мы рассказали, как Украина победила Испанию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Сборная Украины Марта Костюк Элина Свитолина
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город