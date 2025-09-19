Украина заработала космическую сумму! Сколько получила сборная на Кубке Билли Джин Кинг?
Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2025 впечатляет призовыми суммами, которые ITF официально не обнародует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Чемпион.
Призовые для участников финального раунда
Все четвертьфиналисты Кубка Билли Джин Кинг 2025 за участие в турнире получают по 375 тысяч долларов.
Команды, которые проиграли в полуфиналах, зарабатывают по 775 тысяч долларов, из них по 400 тысяч долларов за полуфинальное участие и по 375 тысяч за четвертьфинал.
Суммы для финалистов и победителя
Команда, выигравшая полуфинал, но проигравшая в финале, получает суммарно 1,975 млн долларов: 600 тысяч долларов за полуфинал и 1 миллион за поражение в финале.
Победитель Кубка Билли Джин Кинг 2025 суммарно получит 2,975 млн долларов - 600 тысяч долларов за полуфинал и бонус в 2 млн долларов за победу в финале.
Украина среди финансово успешных команд
Несмотря на поражение в матче с Италией, украинская сборная осталась среди наиболее обеспеченных участников турнира, получив 775 тысяч долларов.
Это включает выплаты за полуфинал и четвертьфинал. Аналогичную сумму получит команда, которая проиграет второй полуфинал 20 сентября.
Детали призового фонда КБДК 2025:
- Общий призовой фонд: 8 млн долларов
- Четвертьфиналисты: по 375 тысяч долларов
- Проигравшие полуфиналисты: по 775 тысяч долларов
- Победители полуфиналов: по 600 тысяч долларов
- Финалист: 1 млн долларов
- Победитель финала: 2 млн долларов
- Суммарно победитель получает 2,975 млн долларов
