Украина в сухую одолела Доминикану и вышла в Первую мировую группу Кубка Дэвиса

Сборная Украины по теннису официально вышла в плейоф за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Решение обеспечила победа в третьем матче против Доминиканской Республики, завершившая противостояние Второй мировой группы со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украинские теннисисты выиграли все три матча серии

К третьему поединку противостояния Второй мировой группы Кубка Дэвиса сборная Украины подходила после двух побед.

В первом матче Владислав Орлов переиграл Роберто Сида в двух сетах, продемонстрировав надежную игру на своей подаче и точную реализацию при возвратах.

Второй матч принес еще одну победу украинской команде - Вячеслав Белинский также завершил игру в двух сетах, одолев Петра Бертрана.

Эти результаты, точно, обеспечили Украине психологическое преимущество перед решающим матчем в серии.

Третий матч стал ключевым

Развязка противостояния определялась в парной игре, где встретились пары Владислав Орлов / Александр Овчаренко против Роберто Сида / Петра Бертрана.

Первый сет оказался чрезвычайно напряженным. Украинские теннисисты отыграли три сетбола подряд на приеме при счете 4:5, после чего обе пары обменялись победами в следующих двух геймах, что привело к тайбрейку.

В нем Орлов и Овчаренко смогли вырвать победу со счетом 9:7, продемонстрировав выдержку и высокий уровень командного взаимодействия.

Второй сет украинцы начали уверенно, обменявшись двумя выигранными геймами на своих подачах с соперниками.

После этого Орлов и Овчаренко совершили рывок из четырех выигранных геймов подряд, который позволил им завершить сет со счетом 6:2 и итогово выиграть матч - 2:0.

Эта победа сделала счет в противостоянии 3:0 в пользу сборной Украины.

Что дальше для сборной Украины

Благодаря победе в серии "сине-желтые" получили право участвовать в плейоф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

На этом этапе они встретятся с одной из 25 сборных, которые примут участие в плейофе - 13 победителей из Второй мировой группы и 13 команд, проигравших в матчах Первой мировой группы.

Эти матчи состоятся в 2026 году и определят финальный состав участников Первой мировой группы следующего сезона.