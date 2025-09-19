ua en ru
Свитолина проиграла Паолини в Кубке Билли Джин Кинг: судьба финала в руках сестер Киченок

Шэньчжэнь, Пятница 19 сентября 2025 16:42
Свитолина проиграла Паолини в Кубке Билли Джин Кинг: судьба финала в руках сестер Киченок Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Элина Свитолина в противостоянии 3 8-й ракеткой мира Жасмин Паолини сражалась за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг в рамках матча сборных Украины и Италии.

О том, как прошел матч, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кубок Билли Джин Кинг, полуфинал

Украина - Италия - 1:1

Элина Свитолина - Жасмин Паолини - 6:3, 4:6, 4:6

Цена поединка

После успеха Марты Костюк в первой игре матчевого противостояния, победа Свитолиной выводила Украину в финал турнира, который фактически является чемпионатом мира для женских теннисных национальных команд.

Проигрыш означал, что путевку разыграют во встрече пар, где более сильные позиции у итальянок.

Свитолина дважды играла с Паолини в текущем сезоне и дважды побеждала. Матчи проходили на турнирах серии "Грэнд Слэм" - на открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос".

Детали игры

Свитолина очень уверенно стартовала в первой партии, взяв подачу итальянки в третьем гейме. Далее она держала минимальное преимущество вплоть до девятого розыгрыша, где снова сделала брейк. Стартовый сет завершился в пользу нашей спортсменки - 6:3.

В начале второй партии Элина уступила Паолине на собственных мячах, однако сразу же отыгралась, сделав брейк в ответ. Далее на корте шла тяжелая вязкая борьба, где ни одна из соперниц не имела ощутимого преимущества.

В шестом гейме Свитолина снова выиграла подачу соперницы. Счет стал - 4:2 в пользу украинки, и это дало надежду на победу. Однако Паолини ответила брейком уже в следующем розыгрыше. А затем сделала еще один - в девятом гейме. В целом итальянка сумела взять четыре гейма подряд и перевела поединок в решающий сет.

В третьей партии во многом знаковым стал второй розыгрыш. Свитолина после успеха на своей подаче должна была брать гейм на приеме. Однако Паолини смогла отыграть 5 (!) брейк-пойнтов и взять очко. Гейм длился 16 минут! А после этого Элина проиграла и собственную подачу.

Свитолина почти вернулась в игру в 8-м гейме, когда отыграла брейк и сравняла счет - 4:4. Но все было напрасно, поскольку затем Элина отдала свою подачу, причем под ноль. Паолини же поставила победную точку, взяв решающее очко на собственных мячах.

Свитолина проиграла Паолини в Кубке Билли Джин Кинг: судьба финала в руках сестер Киченок

Что дальше

Счет в полуфинальном противостоянии Украина - Италия сравнялся - 1:1. Судьба путевки в финал решится в парной встрече.

За Украину в ней сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок. За Италию - Паолини и Сара Эррани. Ориентировочное начало игры - в 17:15.

Где смотреть матч

Все матчи украинской сборной на Кубке Билли Джин Кинг 2025 доступны для просмотра бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports.

Кроме этого, поединки можно смотреть на телеканале SetantaSports+ и на платформе setantasports.com.

Ранее мы рассказали, как Украина победила Испанию в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

