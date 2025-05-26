ua en ru
Пн, 26 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны атаковали Елабугу в Татарстане, где россияне изготавливают "Шахеды", - ЦПД

Понедельник 26 мая 2025 09:10
UA EN RU
Дроны атаковали Елабугу в Татарстане, где россияне изготавливают "Шахеды", - ЦПД Иллюстративное фото: в России дроны атаковали Татарстан и Ивановскую область (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 мая неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Елабугу и Ивановскую область Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Елабуга

Как пишут СМИ, горожане сообщали об активной работе противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим в российском Нижнекамске закрыли аэропорт.

По словам Коваленко, в Елабуге производятся беспилотники типа Shahed.

Ивановская область

Россияне также жаловались на атаку дронов в Ивановской области. Как писал пропагандистский Telegram-канал Mash, беспилотники атаковали крупный химзавод. Горожане слышали по меньшей мере несколько взрывов.

В ЦПД добавили, что химзавод создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.

Удары по территории России

Украина наносит удары по военным целям, таким как заводы, склады боеприпасов, объекты логистики и нефтеперерабатывающие предприятия на территории страны-террориста России. Целью атак является снижение способности врага обеспечивать армию и вести войну.

В ночь на 22 мая неизвестные дроны атаковали объекты вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК) в двух областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Атака дронов: в Хмельницкой области повреждены дома и предприятия
Атака дронов: в Хмельницкой области повреждены дома и предприятия
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН