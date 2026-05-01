Война с Ираном завершена, Трамп уведомил Конгресс, - Politico
В пятницу, 1 мая, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что американский президент таким образом пытается положить конец спорам о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.
Politico получило письмо, в котором Белый дом изложил свою позицию. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного установленного законом срока, согласно которому операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы.
По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.
"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - подчеркнул американский президент.
Цель послания Трампа
Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась без четкой стратегии выхода.
Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.
Письмо также появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.
Сегодня Трамп перед отъездом из Белого дома во Флориду заявил журналистам, что представил Ирану "окончательное предложение", но выразил пессимизм относительно возможности достижения соглашения с "разобщенным" правительством страны.
"Они достигли определенных успехов, но я не уверен, что они когда-нибудь достигнут цели. Я бы сказал, что я недоволен... они хотят заключить сделку, но я не доволен", - сказал он.
Завершение войны между США и Ираном
Напомним, в конце апреля 2026 года Иран передал США новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе. Тогда же Тегеран предложил отложить обсуждение ядерных вопросов на более поздний этап, сосредоточившись на мире.
Впоследствии стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижения мира.
В то же время Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он подчеркивал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется, поэтому американская сторона намерена добиться еще большего преимущества.