Трамп: Путин сошел с ума. Если возьмет всю Украину - Россию ждет крах
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "стал абсолютно сумасшедшим". Он добавил, что если тот решиться на захват всей Украины, тогда Россию ждет крах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в соцсети Truth Social.
Заявления Трампа прозвучали после того, как Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.
"У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он стал абсолютно сумасшедшим! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет получить ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это окажется правдой, но если он это сделает, это приведет к краху России", - написал он.
Помимо критики в сторону Путина, Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, из-за того, что его слова якобы создают проблемы.
"Точно так же и президент Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - подчеркнул президент США.
Он также вновь повторил, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он был президентом. Кроме того, Трамп отстранился от российско-украинской войны, заявив, что это не его война.
"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, разгоревшиеся из-за грубой некомпетентности и ненависти", - резюмировал американский лидер.
Напомним, несколько часов назад Трамп в общении с журналистами заявил, что он недоволен главой Кремля Владимиром Путиным. Он отметил, что российский диктатор убивает людей, и что с ним что-то случилось.
"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится", - сказал президент США.
Трамп также добавил, что "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
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