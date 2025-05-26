Харьков впервые атаковали FPV-дроном на базе РПГ: что это значит для обороны города
Российская армия впервые с полномасштабного вторжения применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ по Харькову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города", - написал Терехов.
Он также уточнил, что всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. В результате - пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Обошлось без погибших.
"Разрушения, как и раньше, коснулись исключительно гражданской инфраструктуры: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения", - отметил Терехов.
Атака РФ на Харьков
Напомним, что в ночь на 22 мая в Харькове раздавались взрывы. Мэр Игорь Терехов подтвердил эту информацию, отметив, что город подвергается атаке со стороны вражеских беспилотников. Однако впоследствии он отредактировал свой пост, убрав упоминание о дронах. В следующем посте речь шла непосредственно о ракетном ударе.
Массированные атаки России
Напомним, в течение последних трех ночей российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.
В ночь на субботу, 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Оккупанты применили баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.
А уже в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда РФ использовала десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.
Прошлой ночью, 26 мая, Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.
Было применено:
- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область);
- 355 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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