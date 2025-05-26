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Кремль имеет в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску, - The Economist

Понедельник 26 мая 2025 10:37
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Кремль имеет в резерве около 500 баллистических ракет, готовых к запуску, - The Economist Иллюстративное фото: Кремль имеет в резерве около 500 баллистических ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия может иметь в своем распоряжении около 500 баллистических ракет, которые достаточно сложно сбивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Как пишет издание, несмотря на то, что Украина все еще имеет шансы бороться с беспилотниками и крылатыми ракетами - перспективы борьбы с баллистическими обстрелами мрачнее .

"Лишь несколько стран имеют системы, способные противостоять такому быстрому и разрушительному оружию. В западном мире американская система Patriot имеет фактическую монополию на бизнес баллистической противовоздушной обороны. Сейчас Украина имеет по меньшей мере восемь батарей Patriot, хотя в любой момент времени некоторые из них повреждены и находятся на ремонте", - пишет The Economist

По данным СМИ, сейчас проблема в том, что Украина из приоритета администрации предыдущего президента США Джо Байдена превратилась лишь в одного из многих потенциальных заказчиков, которые конкурируют за ограниченное производство компании Lockheed Martin. Хотя эта компания и увеличивает производство ракеты PAC-3 для Patriot до 650 штук в год. Но это примерно на 100 ракет меньше, чем прогнозируемое производство баллистических ракет в России.

Как пишет The Economist источник в правительстве Украины считает, что Кремль располагает запасом в 500 ракет. Для перехвата одной российской баллистической ракеты обычно требуется две ракеты-перехватчика PAC-3.

К тому же, СМИ пишет, сейчас основной вызов, с которым сталкиваются украинская ПВО - это огромное количество российских беспилотников. Ведь еще в прошлом году Кремль выпускал около 300 "Шахедов" в месяц, то сейчас это же количество выпускается менее чем за три дня.

При этом, украинская разведка заявляет о наличии документов, которые свидетельствуют о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день. Это означает, что "атакующие рои дронов" в 1000 единиц могут стать реальностью.

Удар баллистикой и дронами по Киеву

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Известно, что враг выпустил 14 ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников по Украине. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам Игната, россияне выпустили по Киеву девять баллистических ракет.

Больше деталей о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для систем Patriot, которые способны сбивать баллистику.

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