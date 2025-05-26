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Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды, Понедельник 26 мая 2025 19:00
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Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16 Фото: Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где их будут готовить к доставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, на авиабазе "Фолькель" присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.

"Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - отметил министр.

Он отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами "в рекордные сроки".

По его словам, F-16 уже помогли украинским военным сбивать крылатые ракеты и дроны, то есть спасать жизни. Министр добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

Как отметили в Минобороны страны, в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Также они продолжат передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.

F-16 для Украины

Напомним, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.

В июле 2024 года Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Уже в августе стало известно, что Украина получила первые самолеты. Не сообщалось, какие страны и сколько истребителей предоставили украинским военным.

В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа.

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.

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