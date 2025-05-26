Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где их будут готовить к доставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
Как сообщили в ведомстве, на авиабазе "Фолькель" присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.
"Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - отметил министр.
Он отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами "в рекордные сроки".
По его словам, F-16 уже помогли украинским военным сбивать крылатые ракеты и дроны, то есть спасать жизни. Министр добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.
Как отметили в Минобороны страны, в целом Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Также они продолжат передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.
F-16 для Украины
Напомним, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.
В июле 2024 года Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Уже в августе стало известно, что Украина получила первые самолеты. Не сообщалось, какие страны и сколько истребителей предоставили украинским военным.
В том же месяце Украина потеряла первый из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа.
В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.
В начале года Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом анонсировал новые поставки F-16.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.