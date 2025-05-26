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Макрон: Трамп осознал, что "мирные" обещания Путина - ложь

Понедельник 26 мая 2025 16:19
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Макрон: Трамп осознал, что "мирные" обещания Путина - ложь Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп понял, что российский диктатор Владимир Путин обманывал его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Ведь, по его словам, война в Украине "дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Президент Франции также заявил, что, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру - он врал", - акцентировал Макрон и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", - добавил Макрон.

Что предшествовало

Напомним, последние три ночи Российская Федерация массированно атаковала территорию Украины различным вооружением. Президент США Дональд Трамп сначала не комментировал эти действия россиян.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Путин - сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!" - сообщил Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России прошлой ночью.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что Вашингтон определенно рассматривает возможность введения санкций против России.

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