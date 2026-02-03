Надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский о переговорах с РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина во время переговоров в Абу-Даби будет искать диалога, но сдаваться не собирается.
Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент Украины отметил, что переговорщики РФ прибудут в Абу-Даби с фидбеком от российского диктатора, который все стороны будут обсуждать.
Зеленский отметил, что договорился с делегацией Украины об обсуждении того, что привезут россияне, и на какие компромиссы они готовы пойти.
"Не только должны быть сигналы по Украине. Ну, я думаю, что наша группа знает и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается", - сказал лидер страны.
Он также отметил, что Украина будет поддерживать предложения от американцев США по деэскалационным шагам.
Переговоры в Абу-Даби
Напомним, украинские чиновники отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля.
Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.
Также было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.
Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.
Позже, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.
Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.
Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ, которые состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля, будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.