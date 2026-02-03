ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский о переговорах с РФ

Украина, Вторник 03 февраля 2026 16:04
UA EN RU
Надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский о переговорах с РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина во время переговоров в Абу-Даби будет искать диалога, но сдаваться не собирается.

Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Читайте также: Удар по энергетике в пик морозов: Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ

Президент Украины отметил, что переговорщики РФ прибудут в Абу-Даби с фидбеком от российского диктатора, который все стороны будут обсуждать.

Зеленский отметил, что договорился с делегацией Украины об обсуждении того, что привезут россияне, и на какие компромиссы они готовы пойти.

"Не только должны быть сигналы по Украине. Ну, я думаю, что наша группа знает и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается", - сказал лидер страны.

Он также отметил, что Украина будет поддерживать предложения от американцев США по деэскалационным шагам.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, украинские чиновники отправились на встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби, которая запланирована на 4-5 февраля.

Предыдущие трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ состоялись в ОАЭ 23 и 24 января. Согласно данным РБК-Украина, тогда наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен.

Также было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. Позже Владимир Зеленский сообщил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе, в частности, 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Кроме того, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Позже, 2 февраля, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.

Также стало известно, что на переговорах Украины и РФ, которые состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля, будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Объединенные Арабские Эмираты Мирные переговоры
Новости
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом