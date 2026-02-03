Надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается: Зеленский о переговорах с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина во время переговоров в Абу-Даби будет искать диалога, но сдаваться не собирается.

Как передает РБК-Украина , об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент Украины отметил, что переговорщики РФ прибудут в Абу-Даби с фидбеком от российского диктатора, который все стороны будут обсуждать.

Зеленский отметил, что договорился с делегацией Украины об обсуждении того, что привезут россияне, и на какие компромиссы они готовы пойти.

"Не только должны быть сигналы по Украине. Ну, я думаю, что наша группа знает и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается", - сказал лидер страны.

Он также отметил, что Украина будет поддерживать предложения от американцев США по деэскалационным шагам.