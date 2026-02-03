Удар по энергетике в пик морозов: Зеленский заявил об изменениях в переговорах с РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram .

Как отметил президент, РФ воспользовалась предложением США поставить удары на краткосрочную паузу не для поддержки дипломатии, а чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 градусов.

По словам президента Украины, был рекордный удар баллистикой.

"Только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых - "Шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", - рассказал Зеленский.

По его данным, "есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и больше всего вреда на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и Киевской области, в Винницкой и Одесской областях, в Запорожье".

Зеленский сообщил, что привлечены все необходимые силы для ликвидации последствий удара.

Он поручил Министерству энергетики, МВД и правительству предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с международными партнерами относительно дополнительных пакетов поддержки.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - подытожил президент.