Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios

Абу-Даби, Понедельник 02 февраля 2026 15:26
UA EN RU
Уиткофф присоединится к переговорам Украины и РФ в Абу-Даби, - Axios Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

На переговорах Украины и РФ, которые в ближайшие дни должны состояться в Абу-Даби, будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

Чиновник рассказал, что Уиткофф во вторник, 3 февраля, прибудет в Израиль, где встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками.

Равид пишет, что спецпредставитель Трампа после Израиля отправится в Абу-Даби, где проведет очередной раунд переговоров с Украиной и Россией.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. Вашингтон назвал встречу позитивно, а в Киев назвали ее содержательной.

Согласно данным РБК-Украина, наибольший прогресс был в военном блоке, но вопрос территорий так и не был решен. В частности, обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

Было анонсировано проведение следующего раунда переговоров 1 февраля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл.

Позже украинский лидер подтвердил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе. В частности, она запланирована на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Кроме того, 2 февраля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что мирные переговоры являются "очень сложным разновекторным процессом", но добавил, что по некоторым вопросам произошло приближение.

Российская Федерация Украина Мирные переговоры Стив Уиткофф
