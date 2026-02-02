"Это сложный процесс": у Путина рассказали о сближении в переговорах по Украине

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков рассказал о прогрессе в переговорах по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"По некоторым вопросам мы сблизились, потому что состоялись обсуждения, разговоры. По некоторым вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Там еще сближение констатировать нельзя. Это очень сложный процесс", - сказал пресс-секретарь диктатора.

По его словам, мирные переговоры по Украине - это "очень сложный разновекторный процесс". В то же время Песков отметил, что по некоторым вопросам произошло сближение .

Мирные переговоры по Украине

Напомним, неделю назад, 23 и 24 января, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ. Соединенные Штаты назвали встречу позитивно, а Киев назвал ее содержательной.

Согласно данным РБК-Украина, наибольший прогресс был в военном блоке. В частности, обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра. При этом вопрос территорий так и не был решен.

Также было анонсировано продолжение переговоров 1 февраля. По словам президента Украины Владимира Зеленского, встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл.

Позже украинский лидер подтвердил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе. В частности, она запланирована на 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Отметим, в одном из интервью Зеленский сказал, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Кроме того, 2 февраля Песков заявил, что встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина возможна только в Москве.