ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина назвали единственное место для встречи с Зеленским

Понедельник 02 февраля 2026 12:36
UA EN RU
У Путина назвали единственное место для встречи с Зеленским Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Кремля настаивает, что контакты между президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным "возможны только в Москве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", - сказал Песков журналистам.

Что предшествовало

Напомним, после переговоров делегаций Украины России и США в Абу-Даби Соединенные Штаты не исключили, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

В России допустили возможность проведения переговоров между Зеленским и Путиным, однако настойчиво предложили украинскому лидеру приехать в Москву.

Сначала на переговоры позвал помощник Путина Юрий Ушаков.

"Мы приглашаем его в Москву и гарантируем безопасность и необходимые условия для работы", - заявил он.

Позже похожую позицию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что обсуждение любого другого места для встречи неуместно.

В ответ Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским диктатором в Москве и публично пригласил главу Кремля в Киев.

Он подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной.

По словам главы государства, он готов на любой формат по окончанию войны, который сработает.

"Но в Москве и в Беларуси это просто невозможно и абсолютно понятно почему", - пояснил президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Кремль Война в Украине
Новости
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом