Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про переговори з РФ

Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що Україна під час переговорів в Абу-Дабі шукатиме діалогу, але здаватись не збирається.

Як передає РБК-Україна , про це Зеленський заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент України зазначив, що переговорники РФ прибудуть в Абу-Дабі з фідбеком від російського диктатора, який всі сторони будуть обговорювати.

Зеленський зауважив, що домовився з делегацією України про обговорення того, що привезуть росіяни, і на які компроміси вони готові піти.

"Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається", - сказав лідер країни.

Він також зазначив, що Україна буде підтримувати пропозиції від американців США щодо деескалаційних кроків.