Треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається: Зеленський про переговори з РФ
Український лідер Володимир Зеленський підкреслив, що Україна під час переговорів в Абу-Дабі шукатиме діалогу, але здаватись не збирається.
Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент України зазначив, що переговорники РФ прибудуть в Абу-Дабі з фідбеком від російського диктатора, який всі сторони будуть обговорювати.
Зеленський зауважив, що домовився з делегацією України про обговорення того, що привезуть росіяни, і на які компроміси вони готові піти.
"Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається", - сказав лідер країни.
Він також зазначив, що Україна буде підтримувати пропозиції від американців США щодо деескалаційних кроків.
Переговори в Абу-Дабі
Нагадаємо, українські чиновники вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі, яка запланована на 4-5 лютого.
Попередні тристоронні переговори між Україною, США і РФ відбулися в ОАЕ 23 і 24 січня. Згідно з даними РБК-Україна, тоді найбільший прогрес був у військовому блоці, але питання територій так і не було вирішено.
Також було анонсовано проведення наступного раунду переговорів 1 лютого. Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня, зокрема, 4 і 5 лютого в Абу-Дабі.
Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський сказав, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.
Пізніше, 2 лютого, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна можлива лише в Москві.
Прессекретар Кремля також повідомив, що мирні переговори є "дуже складним різновекторним процесом", але додав, що з деяких питань відбулось наближення.
Також стало відомо, що на переговорах України та РФ, які відбудуться в Абу-Дабі 4 і 5 лютого, буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.