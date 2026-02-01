ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоров сегодня не будет: названы даты следующей встречи Украины и РФ в Абу-Даби

Воскресенье 01 февраля 2026 12:34
UA EN RU
Переговоров сегодня не будет: названы даты следующей встречи Украины и РФ в Абу-Даби Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби состоятся 4 и 5 февраля, а не сегодня, как было запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному окончанию войны.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, на прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Наибольший прогресс зафиксировали в военном блоке. Там обсуждали возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

Стороны договорились подготовить собственные предложения по режиму тишины к следующей встрече. В то же время территориальные вопросы остались нерешенными.

По данным СМИ, Россия настаивает на распределении электроэнергии с оккупированной Запорожской АЭС.

Также было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них якобы не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что она может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.

Также на днях Зеленский заявил, что без встречи с российским диктатором Владимиром Путиным решить вопрос территорий будет невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве