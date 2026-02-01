Переговоров сегодня не будет: названы даты следующей встречи Украины и РФ в Абу-Даби

Следующие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби состоятся 4 и 5 февраля, а не сегодня, как было запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному окончанию войны.

"Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби", - сообщил Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, на прошлой неделе, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Наибольший прогресс зафиксировали в военном блоке. Там обсуждали возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

Стороны договорились подготовить собственные предложения по режиму тишины к следующей встрече. В то же время территориальные вопросы остались нерешенными.

По данным СМИ, Россия настаивает на распределении электроэнергии с оккупированной Запорожской АЭС.

Также было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. По словам госсекретаря США Марко Рубио, на них якобы не будет спецпредставителей Трампа, что означает, что Украина и РФ проведут двустороннюю встречу.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что она может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.

Также на днях Зеленский заявил, что без встречи с российским диктатором Владимиром Путиным решить вопрос территорий будет невозможно.